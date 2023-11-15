В Турции назвали сроки возможного одобрения членства Швеции в НАТО

Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, если не будет эксцессов

Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, если не будет эксцессов, заявил источник в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Об этом пишет РИА Новости.

Процесс ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО может быть завершен до конца 2023 года, назвал он возможные сроки. Источник указал, что рассмотрение заявки Швеции парламентской комиссией по иностранным делам начнется в четверг, 16 ноября. Он добавил, что турецкая сторона видит конструктивный подход со стороны Стокгольма.

«В случае отсутствия эксцессов, способных повлиять на ситуацию, есть надежда завершить процесс до конца года», — подчеркнул он.

В октябре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.