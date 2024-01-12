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23:28, 12 января 2024Бывший СССР

В Эстонии предложили разместить мины вдоль границы с Россией

Эстонский депутат предложил разместить мины вдоль границы с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депутат оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии Лео Куннас предложил разместить мины вдоль границы с Россией. Об этом он заявил в беседе с порталом государственного телерадиовещания ERR.

«При строительстве оборонительных сооружений вблизи границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины», — отметил парламентарий.

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков потребовал от президента Эстонии Алара Кариса следить за языком.

Политик в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что нанесение ударов Украиной западным оружием по территории России неизбежно из тактических соображений.

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      Юлия Мискевич
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