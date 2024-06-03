В Британии исключили вероятность войны России с НАТО

Глава штаба обороны Британии Радакин: война России с НАТО невозможна

Война России с НАТО невозможна, так как ее последствия будут разрушительными для всего мира. Об этом заявил глава штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью Sky News.

«[Президент России Владимир] Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны. И у нас есть огромное преимущество из-за силы НАТО», — рассказал военный.

Он также добавил, что заявлять об угрозе третьей мировой войны не является корректным. По его словам, современная ситуация несопоставима с тем, что происходило в 1930-е годы перед началом Второй мировой.

Ранее издание Express назвало Радакина основным архитектором операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) против России на Черном море. Дополнительно сообщается, что адмирал должен был покинуть свою должность в ноябре этого года, но премьер-министр Риши Сунак лично попросил Радакина остаться на посту из-за его роли в осуществлении операций украинских сил. Король Карл III одобрил продолжение службы адмиралом.