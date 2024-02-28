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22:52, 28 февраля 2024Мир

Назван архитектор операций ВСУ против России на Черном море

Express: адмирал Радакин — архитектор операций ВСУ против России на Черном море
Адмирал Энтони Радакин

Адмирал Энтони Радакин. Фото: Andrew Milligan/Pool via Reuters

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин — основной архитектор операций Вооруженных сил Украины против России на Черном море. О роли военачальника пишет издание Express.

Адмирал должен был покинуть свою должность в ноябре этого года, но премьер Риши Сунак лично попросил Радакина остаться на своем посту из-за своей роли в осуществлении операций украинских сил. Король Карл III одобрил продолжение службы адмиралом.

Газета называет Радакина одним из основных авторов боевых планов украинской армии.

В августе прошлого года издание The Guardian писало, что Радакин часто бывает на Украине, так как США опасаются отправлять высокопоставленных военных на украинскую территорию.

Например, прошлым летом Радакин встречался с Валерием Залужным, занимавшим тогда пост главкома ВСУ, чтобы обсудить замедление темпов крупного контрнаступления украинской армии.

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      Марина Совина
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