Трамп обвинил Байдена во втягивании США в третью мировую войну

Трамп заявил, что Байден в ближайшее время втянет США в третью мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден в ближайшее время втянет страну в третью мировую войну. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, при правлении Байдена «огонь объял мир». «Мы вскоре окажемся в состоянии третьей мировой войны», — заявил политик.

Трамп заявил, что на сегодняшний день Россия, Китай и КНДР смеются над Соединенными Штатами из-за политики Байдена.

Ранее Трамп назвал маловероятной войну Соединенных Штатов с Китаем. По его мнению, Вашингтон сможет жить в мире с Пекином, если в стране будет правильный президент. Сейчас в Китае не уважают нынешнего главу государства Джо Байдена и смеются над ним, считает он.

Также Трамп заявил, что Европа находится в состоянии хаоса из-за политики администрации действующего американского лидера.