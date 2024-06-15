Трамп заявил о хаосе в мире из-за Байдена

Трамп: мир охвачен огнем из-за политики Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Европа находится в состоянии хаоса из-за политики администрации действующего лидера страны Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.

Во время выступления перед сторонниками в штате Флорида Трамп раскритиковал Байдена и заявил, что тот виноват в мировом беспорядке.

«При Джо Байдене мир охвачен огнем . Наша граница нарушена. Инфляция бушует. Европа находится в хаосе», — отметил экс-лидер США.

По мнению Трампа, «худший, сам некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории» ведет США к третьей мировой войне.

Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он также добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего страны, как сейчас.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.