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02:44, 15 июня 2024Мир

Трамп заявил о хаосе в мире из-за Байдена

Трамп: мир охвачен огнем из-за политики Байдена
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Blake / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Европа находится в состоянии хаоса из-за политики администрации действующего лидера страны Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.

Во время выступления перед сторонниками в штате Флорида Трамп раскритиковал Байдена и заявил, что тот виноват в мировом беспорядке.

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«При Джо Байдене мир охвачен огнем . Наша граница нарушена. Инфляция бушует. Европа находится в хаосе», — отметил экс-лидер США.

По мнению Трампа, «худший, сам некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории» ведет США к третьей мировой войне.

Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он также добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего страны, как сейчас.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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