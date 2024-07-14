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01:40, 14 июля 2024Мир

ФБР отказалось комментировать покушение на Трампа

ФБР отказалось давать комментарии по поводу покушения на Трампа в Пенсильвании

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) отказалось комментировать покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Предлагаем вам обратиться в Секретную службу США», — ответили в ФБР.

Покушение на Трампа было совершено на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания). Во время выступления политика началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Через какое-то время политик поднялся и вскинул вверх кулак.

Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия. Стрелок пока не задержан.

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      Евгений Силаев
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