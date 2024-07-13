Трамп выжил после покушения

Трамп остался жив после покушения на предвыборном митинге

Дональд Трамп остался жив после покушения на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания). Об этом сообщает CNN.

Бывший президент получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия. Стрелок пока не задержан, спецслужбы выясняют детали произошедшего.

Во время выступления на предвыборном мероприятии началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Через какое-то время политик поднялся и вскинул вверх кулак.

В понедельник в Милуоки должен начаться съезд Республиканской партии, на которой Трампа должна выдвинуть официальным кандидатом в президенты США.