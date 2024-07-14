Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании

Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщило РИА Новости .

Отмечается, что у политика окровавлено ухо. На кадрах трансляции видно, как Трамп прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Бывшего главу государства прикрыли телохранители, после чего экстренно эвакуировали его.

Ранее президент США Джо Байден припугнул сторонников последствиями реализации плана реформирования правительства, озаглавленного «Проект 2025», в случае победы на выборах его соперника, Трампа.