Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:39, 13 июля 2024Мир

Байден припугнул сторонников последствиями победы Трампа на выборах

Байден припугнул сторонников якобы программой Трампа, от которой тот открестился

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден припугнул сторонников последствиями реализации плана реформирования правительства, озаглавленного «Проект 2025», в случае победы на выборах его соперника, экс-главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Хозяин Белого дома указал, что данная программа сделает преступлением распространение медицинских препаратов для абортов и приведет к росту цен на лекарства. По его словам, она станет крупнейшей атакой на правительство и личные свободы в истории страны.

Байден утверждает, что программу разработали и профинансировали «люди Трампа», однако сам политик заявлял, что не причастен к «Проекту 2025».

Ранее Байден предположил, что Трамп намерен стать диктатором в случае прихода к власти. Президент обвинил соперника в том, что тот «подлизывается к диктаторам и авторитетным головорезам со всего мира».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Разбившийся в Подмосковье лайнер Superjet падал практически вертикально. Названы три основные версии катастрофы

      Главным доказательством по делу генерала Попова стал перевод денег на его банковскую карту

      В России ужесточат ответственность за скрытые номера авто

      Байден припугнул сторонников последствиями победы Трампа на выборах

      Китай назвали лидером альтернативной энергетики

      Байден вновь оскорбил Путина

      Чехия раскрыла детали поставок боеприпасов Украине

      Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа

      Суд в Москве арестовал бизнес-коуча Наталью Закхайм и ее соучастников. Их обвинили в мошенничестве на миллионы рублей

      Китай предупредил о симметричном ответе на ограничения США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше