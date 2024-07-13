Байден припугнул сторонников последствиями победы Трампа на выборах

Байден припугнул сторонников якобы программой Трампа, от которой тот открестился

Президент США Джо Байден припугнул сторонников последствиями реализации плана реформирования правительства, озаглавленного «Проект 2025», в случае победы на выборах его соперника, экс-главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Хозяин Белого дома указал, что данная программа сделает преступлением распространение медицинских препаратов для абортов и приведет к росту цен на лекарства. По его словам, она станет крупнейшей атакой на правительство и личные свободы в истории страны.

Байден утверждает, что программу разработали и профинансировали «люди Трампа», однако сам политик заявлял, что не причастен к «Проекту 2025».

Ранее Байден предположил, что Трамп намерен стать диктатором в случае прихода к власти. Президент обвинил соперника в том, что тот «подлизывается к диктаторам и авторитетным головорезам со всего мира».