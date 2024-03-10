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06:32, 10 марта 2024Мир

Байден рассказал о желании Трампа стать диктатором в случае победы на выборах

Байден: Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов предположил, что его предшественник Дональд Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах в ноябре. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда он говорит, что хочет быть диктатором, я ему верю», — отметил он во время выступления на предвыборном мероприятии.

По мнению Байдена, Трамп «подлизывается к диктаторам и авторитетным головорезам со всего мира» .Президент США отметил, что Дональд Трамп ранее хвастался тем, что «Ким Чен Ын написал ему прекрасное письмо» и говорил всем о том, что снова звонил председателю Китая Си Цзиньпину.

Также Джо Байден пожаловался на то, что Трамп якобы позвонил президенту РФ Владимиру Путину и предложил ему «делать что захочется с нашими (американскими) союзниками».

Ранее Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах.

Напомним, новые выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост главы государства.

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      Марина Совина
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