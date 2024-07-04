Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:03, 4 июля 2024Мир

Байден признал провал на дебатах с Трампом

Time: Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал неудачное выступление на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Time.

«У меня была плохая ночь, и дело в том, что я облажался. К сожалению, я совершил ошибку», — откровенно признался американский лидер.

Байден добавил, что 90 минут на сцене не перечеркивают 3,5 года его работы в Белом доме.

Ранее Байден в частном порядке признал, что следующие несколько дней будут иметь решающее значение для того, сможет ли он спасти свою предвыборную кампанию и переизбраться на пост президента.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о невозможности прекратить огонь на Украине. Что мешает остановить конфликт?

      Российский «Кондор-ФКА» прошел летные испытания

      Репортер попыталась поцеловать прохожего в прямом эфире и довела коллег до истерики

      Увлекавшаяся эзотерикой россиянка откусила пальцы трехлетнему сыну

      Звезда сериала «Постучись в мою дверь» снялась в купальнике для журнала

      Россиянин случайно встретил бывшую сожительницу и из ревности заколол ее ножом

      Марат Башаров извинился перед бывшими женами за избиения

      Федор Конюхов выдвинулся к месту начала новой экспедиции

      Песков допустил рассмотрение мирного плана Путина здравомыслящими людьми на Западе

      Подросток спасался от осы и сломал позвоночник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше