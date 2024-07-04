Байден признал провал на дебатах с Трампом

Time: Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден прокомментировал неудачное выступление на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Time.

«У меня была плохая ночь, и дело в том, что я облажался. К сожалению, я совершил ошибку», — откровенно признался американский лидер.

Байден добавил, что 90 минут на сцене не перечеркивают 3,5 года его работы в Белом доме.

Ранее Байден в частном порядке признал, что следующие несколько дней будут иметь решающее значение для того, сможет ли он спасти свою предвыборную кампанию и переизбраться на пост президента.