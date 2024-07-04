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09:04, 4 июля 2024Мир

Байден признал провал своих попыток спасти предвыборную кампанию после дебатов

CNN: Байден признал, что, вероятно, не спасет свою предвыборную кампанию

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден в частном порядке признал, что следующие несколько дней будут иметь решающее значение для того, сможет ли он спасти свою предвыборную кампанию и переизбраться на пост президента. Об этом сообщает CNN.

По словам источника, у президента нет никаких сомнений относительно того, какая потенциальная серия событий в ближайшие недели в конечном итоге заставит его признать, что попытки загладить вину за провальные дебаты не увенчались успехом.

Отмечается, что это был бы сценарий, в котором «опросы резко падают, сбор средств иссякает, а интервью проходят плохо». Однако пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что «предположение о наличии какой-либо готовности к прекращению кампании является ложным».

В частной беседе Байден также «винил себя», а не своих сотрудников, за свое выступление на дебатах. «Он сказал: "Я слишком много занимался внешней политикой". Он сказал мне: "Я переусердствовал. Я слишком много путешествовал. Я слишком много ездил туда и обратно. Я слишком часто переводил время. Я простудился. Это была ошибка"», — рассказал источник, уточнив, что президент имеет в виду поездки во Францию ​​и Италию.

Ранее стало известно, что Байден прошел медицинский осмотр после провала на дебатах. Президент сообщил об этом губернаторам-демократам и заверил их, что хорошо себя чувствует, после чего постучал по дереву «для пущего эффекта».

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      Виктория Кондратьева
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