Байден прошел медосмотр после провала на дебатах

Байден сообщил, что прошел медосмотр после провала на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден сообщил о прохождении медицинского осмотра после провала на предвыборных дебатах, пишет Politico со ссылкой на источники.

Сообщается, что американский лидер уведомил об этом губернаторов-демократов во время встречи с ними в Белом доме. Он заверил их, что хорошо себя чувствует, после чего постучал по дереву «для пущего эффекта».

При этом собеседник издания предположил, что глава государства, вероятно, говорил об обследовании, пройденном им из-за симптомов простуды. Он уточнил, что в ходе такого осмотра не проводится никаких серьезных проверок.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что Байден не проходил дополнительных медицинских осмотров в последние месяцы.