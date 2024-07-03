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22:33, 3 июля 2024Мир

В Белом доме ответили на вопрос о медосмотре Байдена после дебатов с Трампом

Жан-Пьер: Байден в последние месяцы не проходил дополнительных медосмотров

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не проходил дополнительных медицинских осмотров в последние месяцы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Она уточнила, что Байден также не проходил медобследование после неудачных дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что администрация действующего президента США «является одной из самых прозрачных» в вопросе публикации информации о состоянии здоровья главы государства. У нее также спросили, может ли на вопросы журналистов ответить лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор. Жан-Пьер ответила на вопрос, подчеркнув, что ситуация при которой «к трибуне выходит врач, не является нормой».

Ранее Карин Жан-Пьер возмутилась вопросом журналиста о том, страдает ли Джо Байден деменцией. Она отказалась отвечать на вопрос, назвав его «невероятно оскорбительным». Затем представитель американской администрации начала говорить об успехах Байдена на посту главы государства

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