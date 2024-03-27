Пресс-секретаря Байдена разозлил вопрос о деменции президента

Пресс-секретарь Белого дома назвала оскорбительным вопрос о деменции у Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер возмутилась вопросом журналиста о том, страдает ли президент США Джо Байден деменцией. Об этом сообщает Newsweek.

Об этом у нее спросили во время интервью радиостанции WBT. Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос, назвав его «невероятно оскорбительным». «Я даже не могу поверить, что вы задаете мне этот вопрос», — заявила она.

После этого представитель американской администрации начала говорить об успехах Байдена на посту главы государства. Договорив, она пожелала ведущему радиостанции хорошего дня и закончила интервью, бросив трубку, что вызвало смех у ее собеседника.

В конце февраля Байден прошел ежегодный медосмотр. У президента были выявлены мерцательная аритмия, периферическая нейропатия стоп, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, синдром обструктивного апноэ сна. При этом американский лидер не стал проходить оценку когнитивных способностей.