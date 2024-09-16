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00:25, 16 сентября 2024Мир

В Секретной службе США раскрыли новые данные о предполагаемом покушении на Трампа

Секретная служба: агент открыл огонь по подозреваемому в покушении на Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Global Look Press

Секретная служба подтвердила, что ее агент открыл огонь по подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа в гольф-клубе. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве раскрыли новые данные о происшествии. «Незадолго до 14:00 (21:00 мск — прим. "Ленты.ру") в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник Секретной службы открыл огонь по вооруженному человеку», — говорится в сообщении. Он находился недалеко от территории клуба.

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу добавил, что в кустах около клуба был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом. Там же нашли два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.

Трамп рассказал, что недалеко от него произошла стрельба.

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      Марина Совина
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