В Секретной службе США раскрыли новые данные о предполагаемом покушении на Трампа

Секретная служба: агент открыл огонь по подозреваемому в покушении на Трампа

Секретная служба подтвердила, что ее агент открыл огонь по подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа в гольф-клубе. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве раскрыли новые данные о происшествии. «Незадолго до 14:00 (21:00 мск — прим. "Ленты.ру") в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник Секретной службы открыл огонь по вооруженному человеку», — говорится в сообщении. Он находился недалеко от территории клуба.

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу добавил, что в кустах около клуба был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом. Там же нашли два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.

Трамп рассказал, что недалеко от него произошла стрельба.