Трамп рассказал о ситуации со стрельбой в гольф-клубе

Трамп подтвердил, что рядом с ним стреляли, отметив, что он никогда не сдастся

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что недалеко от него произошла стрельба во время его визита в гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич, сообщает телеканал CNN.

«Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но до того, как слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали следующее: я в целости и невредимости. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — заявил политик.

Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершили покушение. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с политиком, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.

При этом источники New York Post рассказали, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. «Источники сообщили, что Трампу никогда не угрожала опасность», — отмечает издание.

Тем не менее, позже издание отредактировало заметку и написало, что стрелял только агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.