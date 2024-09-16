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02:33, 16 сентября 2024Мир

Американский шериф объяснил стрельбу в гольф-клубе Трампа кустарником вне поле зрения

Шериф Брэдшоу: Трампа охраняли бы тщательнее, будь он президентом
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Кандидата в президенты США Дональда Трампа охраняли бы тщательнее, будь он главой государства, а сейчас Секретная служба ограничена, заявил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. Его слова приводит CNN.

Если бы Трамп был действующим президентом, все поле для гольфа было бы окружено, но поскольку он только кандидат, безопасность ограничили «зонами, которые Секретная служба посчитала возможным».

Шериф объяснил инцидент со стрельбой кустарником, который оказался вне поле зрения. «Поле для гольфа окружено кустарником, поэтому, когда кто-то заходит в кусты, он практически не виден», — сказал Брэдшоу.

Ранее Секретная служба подтвердила, что ее агент открыл огонь по подозреваемому в покушении на Трампа в гольф-клубе.

Брэдшоу добавил, что в кустах около клуба был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом. Там же нашли два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.

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      Сергей Грехов
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