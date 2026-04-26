Раскрыто имя открывшего стрельбу на приеме с Трампом мужчины

NYP: Стрельбу на приеме с Трампом устроил 31-летний калифорниец Коул Томас Аллен

Журналист газеты The New York Post (NYP) Кэрол Маркович раскрыла имя открывшего стрельбу на приеме с президентом США Дональдом Трампом мужчины. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме устроил 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен.

ЧП произошло в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на мероприятии в честь корреспондентов Белого дома. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.