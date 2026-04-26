Раскрыта причина эвакуации Трампа с торжественного ужина

04:22, 26 апреля 2026

Секретная служба вывела Трампа с торжественного ужина из-за стрельбы
Марина Совина

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Сотрудники Секретной службы США вывели президента Дональда Трампа с торжественного ужина в отеле Washington Hilton из-за стрельбы. Об этом сообщает Fox News.

ЧП произошло в субботу вечером по местному времени на мероприятии в честь корреспондентов Белого дома. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами.

В этот момент в зале началась паника, многие гости попрятались под столами. Источники сообщили Fox News, что злоумышленник так и не проник в зал, его задержали.

Представители Белого дома сообщили, что президент, первая леди Мелания Трамп и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в настоящее время находятся в безопасности.

Ранее на Трампа было совершено два покушения. Во время одного из них ему прострелили ухо.

