«Хезболла» уничтожила платформу «Железного купола» Израиля

«Хезболла» уничтожила платформу системы ПВО «Железный купол» Израиля

Бойцы ливанской группировки «Хезболла» заявили об уничтожении платформы системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» Израиля с помощью беспилотника. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в Telegram-канале.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар дроном-камикадзе по платформе "Железного купола" на позиции Джаль аль-Аллям, что привело к ее уничтожению», — сказано в публикации.

При этом сообщается, что операция позиционируется как ответ на действия Израиля в приграничных районах на юге Ливана.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила перемирие с ливанской исламистской группировкой шиитского толка «Хезболла» более тысячи раз.