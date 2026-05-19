Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 19 мая 2026Мир

«Хезболла» уничтожила платформу «Железного купола» Израиля

«Хезболла» уничтожила платформу системы ПВО «Железный купол» Израиля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ali Hashisho / Reuters

Бойцы ливанской группировки «Хезболла» заявили об уничтожении платформы системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» Израиля с помощью беспилотника. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в Telegram-канале.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар дроном-камикадзе по платформе "Железного купола" на позиции Джаль аль-Аллям, что привело к ее уничтожению», — сказано в публикации.

При этом сообщается, что операция позиционируется как ответ на действия Израиля в приграничных районах на юге Ливана.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила перемирие с ливанской исламистской группировкой шиитского толка «Хезболла» более тысячи раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Ушедший из России производитель машин отказался от всех заводов по выпуску ДВС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok