Израиль нарушил перемирие больше тысячи раз

MWM: Израиль нарушил перемирие с исламистами 1100 раз

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила перемирие с ливанской исламистской группировкой шиитского толка «Хезболла» более тысячи раз. Об этом пишет портал Military Watch Magazine (MWM).

«Армия обороны Израиля ликвидировала более 350 террористов на юге Ливана, представлявших угрозу для израильского гражданского населения и военнослужащих, а также нанесла удары по более чем 1100 целям террористической организации "Хезболла"», — передает издание сводку ЦАХАЛ.

9 мая Израиль нанес новые удары по Южному Ливану. Силы ЦАХАЛ атаковали склады оружия и позиции для запуска беспилотных летательных аппаратов, используемые боевиками «Хезболлы» против израильских военных.