19:30, 9 мая 2026Мир

Израиль нанес новые удары по югу Ливана

Армия Израиля сообщила об ударах по объектам на юге Ливана
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по Южному Ливану. Об этом в субботу, 9 мая, сообщается в Telegram-канале израильской армии.

Как говорится в публикации, некоторое время назад силы Израиля атаковали склады оружия и позиции для запуска беспилотных летательных аппаратов, используемые ливанским движением «Хезболла» против израильских военных, действующих на юге Ливана.

Также в субботу ЦАХАЛ ударил по двум готовым к использованию пусковым установкам на юге указанной страны. Утверждается, что из одной пусковой установки были выпущены ракеты по Израилю.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что международное сообщество игнорирует попытки Израиля «сровнять Ливан с землей».

