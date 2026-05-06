Кнайсль раскритиковала мир за молчание о действиях Израиля

Кнайсль: Я не вижу никого, кто остановил бы действия Израиля в Ливане и Газе

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что международное сообщество игнорирует попытки Израиля «сровнять Ливан с землей». Ее слова передает ТАСС.

«Как мир может молчать обо всем, что сейчас происходит в Ливане, что раньше происходило в Газе, что происходит на Западном берегу? Как мир может об этом молчать?» — сказала она.

При этом Кнайсль отметила, что на международной арене нет никого, кто мог бы повлиять на действия Израиля. «И кто остановит Израиль? Я не вижу никого, кто остановил бы Израиль. Сейчас стали возможными так много вещей, и никто ничего не говорит», — подчеркнула она.

Ранее Армия обороны Израиля отчиталась о поражении 40 объектов инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана.