Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 6 мая 2026Мир

Кнайсль раскритиковала мир за молчание о действиях Израиля

Кнайсль: Я не вижу никого, кто остановил бы действия Израиля в Ливане и Газе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что международное сообщество игнорирует попытки Израиля «сровнять Ливан с землей». Ее слова передает ТАСС.

«Как мир может молчать обо всем, что сейчас происходит в Ливане, что раньше происходило в Газе, что происходит на Западном берегу? Как мир может об этом молчать?» — сказала она.

При этом Кнайсль отметила, что на международной арене нет никого, кто мог бы повлиять на действия Израиля. «И кто остановит Израиль? Я не вижу никого, кто остановил бы Израиль. Сейчас стали возможными так много вещей, и никто ничего не говорит», — подчеркнула она.

Ранее Армия обороны Израиля отчиталась о поражении 40 объектов инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны захотели разместить войска США

    «Аэрофлот» первым в России запретил сдавать в багаж пауэрбанки

    В Европе впервые запустили службу роботакси

    В Подмосковье врачи извлекли из желудка девочки волосяной ком размером с кокос

    Вышла новая бесплатная модель ChatGPT

    Поражение «Манчестер Сити» лишило россиянина 800 тысяч рублей

    Трамп раскрыл одно из условий сделки с Ираном

    Россиянин украл кредитов на миллионы рублей ради майнинг-фермы

    Банк России объяснил высокую ключевую ставку заботой об экономике

    Волочкова похвасталась своим садом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok