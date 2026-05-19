Бортпроводник остановился в отеле между рейсами и не выжил

Бортпроводник BA почувствовал себя плохо в отеле между рейсами и не выжил

Старший бортпроводник авиакомпании British Airways (BA) остановился в отеле в ЮАР вместе с командой между рейсами и не выжил. Об этом пишет газета The Sun.

Трагедия случилась в Йоханнесбурге. Сообщается, что Алану Фостеру было около 50 лет. Он почувствовал себя плохо 15 мая, после рейса в ЮАР из Лондона (Великобритания). Вечером того дня он даже пропустил ужин с коллегами. Вместо этого он остался в номере гостиницы, в которую команда заселилась между рейсами.

На следующий день сотрудники British Airways подняли тревогу — мужчина не отвечал на звонки и сообщения. В итоге в тот день его обнаружили бездыханным в номере. Сообщается, что коллеги были настолько опечалены его уходом, что едва нашли в себе силы, чтобы отработать обратный рейс. В итоге их отправили в Лондон отдельным бортом, а пассажирский вылет задержали почти на шесть часов. По прилете экипажу предложили психологическую помощь.

Ранее бортпроводник Korean Air заболел раком желудка из-за радиации в самолете и не выжил. Он проработал в компании 25 лет.