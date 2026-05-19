Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:10, 19 мая 2026Путешествия

Бортпроводник остановился в отеле между рейсами и не выжил

Бортпроводник BA почувствовал себя плохо в отеле между рейсами и не выжил
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Старший бортпроводник авиакомпании British Airways (BA) остановился в отеле в ЮАР вместе с командой между рейсами и не выжил. Об этом пишет газета The Sun.

Трагедия случилась в Йоханнесбурге. Сообщается, что Алану Фостеру было около 50 лет. Он почувствовал себя плохо 15 мая, после рейса в ЮАР из Лондона (Великобритания). Вечером того дня он даже пропустил ужин с коллегами. Вместо этого он остался в номере гостиницы, в которую команда заселилась между рейсами.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

На следующий день сотрудники British Airways подняли тревогу — мужчина не отвечал на звонки и сообщения. В итоге в тот день его обнаружили бездыханным в номере. Сообщается, что коллеги были настолько опечалены его уходом, что едва нашли в себе силы, чтобы отработать обратный рейс. В итоге их отправили в Лондон отдельным бортом, а пассажирский вылет задержали почти на шесть часов. По прилете экипажу предложили психологическую помощь.

Ранее бортпроводник Korean Air заболел раком желудка из-за радиации в самолете и не выжил. Он проработал в компании 25 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Ушедший из России производитель машин отказался от всех заводов по выпуску ДВС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok