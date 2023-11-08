Бортпроводник заболел раком желудка из-за радиации в самолете и не выжил

Channel News Asia: бортпроводник Korean Air заболел раком желудка из-за радиации

Бортпроводник Korean Air, проработавший в авиакомпании 25 лет, заболел раком желудка из-за воздействия радиации в самолете. Об этом пишет портал Channel News Asia.

По данным источника, член экипажа по фамилии Сонг ежегодно проводил на борту более тысячи часов, причем почти половина рейсов приходилась на дальнемагистральные маршруты в США и Европу. В апреле 2021 года у бортпроводника диагностировали рак желудка четвертой стадии, мужчина не выжил.

Государственная служба компенсаций и социального обеспечения трудящихся Южной Кореи в октябре 2023 года постановила, что болезнь сотрудника наступила в результате воздействия космической радиации. При этом Korean Air отрицает свою причастность к произошедшему.

В авиакомпании заявили, что ограничивают годовое радиационное воздействие на работников ниже установленного в стране максимального стандарта. При этом адвокат семьи Сонг Ким Сон Хен возразил, что Korean Air использует устаревшие методы измерения радиации, поэтому масштаб проблемы занижен.

Также выяснилось, что у многих сотрудников перевозчика диагностировали рак крови и молочной железы. «Korean Air должна открыто рассказать об этом вопросе и провести тщательное расследование», — заявил Ким Сон Хен.

Ранее в США авиакомпанию United Airlines обвинили в расизме и антисемитизме. Проработавшие в авиакомпании более 15 лет стюардессы подали иск в суд о том, что перевозчик нанимает только «молодых, белых и худых».

