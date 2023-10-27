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20:03, 27 октября 2023Путешествия

Авиакомпанию в США обвинили в приеме на работу только «молодых, белых и худых»

Две темнокожие стюардессы обвинили авиакомпанию United Airlines в расизме

Фото: Henry Romero / Reuters

В США две темнокожие стюардессы, одна из которых мексиканского и еврейского происхождения, обвинили авиакомпанию United Airlines в расизме и антисемитизме. Подробностями истории поделилось издание Los Angeles Daily News.

Уточняется, что 44-летняя Дарби Кесада и 50-летняя Дон Тодд, проработавшие в авиакомпании более 15 лет, подали иск в суд. Они утверждают, что перевозчик отстранил их от полетов на чартерных рейсах бейсбольной команды Los Angeles Dodgers и теперь принимает на работу только «молодых, белых и худых».

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В иске говорится, что обе бортпроводницы, предположительно, подвергались дискриминации со стороны коллег. Так, Кесада призналась, что члены экипажа называли ее «горничной», а также обращали внимание на размер ее бедер и еврейское происхождение.

Более того, стюардессы отметили, что они страдали от панических атак, приступов рвоты и беспокойства, испытывали проблемы с самооценкой, питанием и сном, что потребовало медицинского лечения.

Сообщается, что United Airlines отвергла все обвинения и назвала иск необоснованным.

Ранее сообщалось, что пассажир авиакомпании British Airways напал на бортпроводника на почве расовой ненависти во время полета и угодил в полицию. Как сообщил очевидец событий журналистам, мужчина выглядел пьяным.

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      Марина Черняк
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