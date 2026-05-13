Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:50, 13 мая 2026Силовые структуры

Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

В Костроме осудят женщину за финансирование террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Костроме осудят женщину за финансирование террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Пенсионерка обвиняется по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

По данным следствия, 60-летняя местная жительница, зная, что межрегиональное общественное движение признано решением суда экстремистской организацией и его деятельность запрещена на территории России, в период с сентября 2022 года по март 2024 года осуществила 21 банковский перевод на сумму более 8,5 тысячи рублей, которые пошли на финансирование этой организации.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также на ее имущество и денежные средства судом был наложен арест.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в деле арестованной за слежку за российскими военными террористки появились подробности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    Россиянин расстрелял торговца валютой ради сотен тысяч долларов

    Названы правила для предотвращения инфаркта при высоком давлении

    Повышение платы за воду назвали незаконным в одном случае

    Дачников предупредили о коварной и опасной причине боли в спине

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok