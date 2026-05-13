Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

В Костроме осудят женщину за финансирование террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Пенсионерка обвиняется по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

По данным следствия, 60-летняя местная жительница, зная, что межрегиональное общественное движение признано решением суда экстремистской организацией и его деятельность запрещена на территории России, в период с сентября 2022 года по март 2024 года осуществила 21 банковский перевод на сумму более 8,5 тысячи рублей, которые пошли на финансирование этой организации.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также на ее имущество и денежные средства судом был наложен арест.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

