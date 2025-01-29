Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 29 января 2025Экономика

Известный российский режиссер рассказал о настоящих москвичах

Режиссер Александр Фомин назвал москвичами всех, кто любит Москву
Александра Качан (Редактор)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Москвичом можно назвать любого жителя столицы, который считает ее своим городом. Такое определение слову дал российский режиссер Александр Фомин в беседе с «Москвич Mag».

По его словам, обычно москвичом считается тот, кто живет в городе несколько поколений. Он отметил, что в Москве, как и в Санкт-Петербурге, существует своя интеллигенция, представителей которой можно назвать настоящими москвичами. Однако сам Фомин предпочитает определять москвичей по-другому.

«Чаще принято говорить, что москвич — это просто тот, кто любит Москву, кто считает ее своим городом, живет и не мешает жить другим — пусть будет такое корректное определение», — заключил он.

Ранее режиссер Александр Жигалкин похвалил москвичей за интеллигентность. По его словам, именно этим качеством отличаются истинные жители столицы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули студенческие протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      В Госдуму внесли проект закона о праве увольнения многодетных военных

      Кличко обратился к Зеленскому и пожаловался на его окружение

      Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной организации из Голландии

      Екатерина Андреева вышла в свет с сумкой почти за 3 миллиона рублей

      В МИД России раскрыли подробности переговоров с новыми властями Сирии

      В Евросоюзе назвали условия отказа от российского газа

      Ида Галич объявила о беременности

      В России оценили возможность членства Армении в ЕС и ЕАЭС

      Россиян предупредили о риске подорожания популярного напитка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше