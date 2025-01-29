Известный российский режиссер рассказал о настоящих москвичах

Режиссер Александр Фомин назвал москвичами всех, кто любит Москву

Москвичом можно назвать любого жителя столицы, который считает ее своим городом. Такое определение слову дал российский режиссер Александр Фомин в беседе с «Москвич Mag».

По его словам, обычно москвичом считается тот, кто живет в городе несколько поколений. Он отметил, что в Москве, как и в Санкт-Петербурге, существует своя интеллигенция, представителей которой можно назвать настоящими москвичами. Однако сам Фомин предпочитает определять москвичей по-другому.

«Чаще принято говорить, что москвич — это просто тот, кто любит Москву, кто считает ее своим городом, живет и не мешает жить другим — пусть будет такое корректное определение», — заключил он.

Ранее режиссер Александр Жигалкин похвалил москвичей за интеллигентность. По его словам, именно этим качеством отличаются истинные жители столицы.