Режиссер «Ворониных» и «Папиных дочек» похвалил москвичей за интеллигентность

Режиссер Жигалкин заявил, что москвичи отличаются интеллигентностью

Режиссер сериалов «Воронины» и «Папины дочки» и телешоу «6 кадров», актер и сценарист Александр Жигалкин похвалил москвичей за интеллигентность. Свое мнение о жителях столицы он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Сценарист ответил на вопрос о том, чем москвичи отличаются от жителей других городов. «Истинных москвичей всегда отличали интеллигентность и чувство собственного достоинства. Но и в других городах я встречал множество людей с этими прекрасными качествами», — заявил он.

Жигалкин также отметил, что Москва по всем критериям превосходит Нью-Йорк, Берлин, Париж, Лондон и другие зарубежные мегаполисы. Кроме того, уточнил он, сейчас это чувствуется особенно остро.

Ранее в январе актер Павел Ворожцов рассказал, что считает Москву лучшим городом из всех, где он был.