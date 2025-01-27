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19:36, 27 января 2025Экономика

Режиссер «Ворониных» и «Папиных дочек» похвалил москвичей за интеллигентность

Режиссер Жигалкин заявил, что москвичи отличаются интеллигентностью
Полина Кислицына (Редактор)
Александр Жигалкин

Александр Жигалкин. Кадр: 15-й РЕГИОН информационный медиацентр / YouTube

Режиссер сериалов «Воронины» и «Папины дочки» и телешоу «6 кадров», актер и сценарист Александр Жигалкин похвалил москвичей за интеллигентность. Свое мнение о жителях столицы он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Сценарист ответил на вопрос о том, чем москвичи отличаются от жителей других городов. «Истинных москвичей всегда отличали интеллигентность и чувство собственного достоинства. Но и в других городах я встречал множество людей с этими прекрасными качествами», — заявил он.

Жигалкин также отметил, что Москва по всем критериям превосходит Нью-Йорк, Берлин, Париж, Лондон и другие зарубежные мегаполисы. Кроме того, уточнил он, сейчас это чувствуется особенно остро.

Ранее в январе актер Павел Ворожцов рассказал, что считает Москву лучшим городом из всех, где он был.

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