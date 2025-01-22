Известный российский актер назвал лучший город

Известный российский актер Павел Ворожцов заявил, что считает Москву лучшим городом из всех, где он был. Свое мнение о российской столице он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».
Артист отметил, что бывал в Копенгагене, Берлине и во многих городах и ему там понравилось, однако Москва превосходит их всех по уровню комфорта и другим критериям. «Я много где не был, но много где и был, поэтому могу с уверенностью выразить свое личное мнение, что Москва на данный момент для меня город, близкий к идеальному. Если привести какие-то критерии к общему знаменателю, то для меня это максимально комфортное место», — добавил он. Среди преимуществ Москвы Ворожцов назвал большое количество музеев, выставок, парков, секций и других мест для досуга. Актер также обратил внимание на то, что за последние десять лет город похорошел, в том числе благодаря тому, что в центре убрали ларьки и киоски, из-за чего столица перестала быть похожа на «базар-вокзал». Что касается жителей, то Ворожцов считает, что особых различий между москвичами и жителями других городов нет, поскольку столицу населяют разные люди, однако предполагает, что жители столицы «сами становятся похожими на это место — масштабными, разнообразными и контрастными».
Ранее в январе режиссер Алена Званцова заявила, что еда в Москве вкуснее, чем в Берлине и Риме.