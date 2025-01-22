Известный российский актер назвал лучший город

Актер Ворожцов заявил, что считает Москву лучшим городом из всех, где он был

Известный российский актер Павел Ворожцов заявил, что считает Москву лучшим городом из всех, где он был. Свое мнение о российской столице он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Артист отметил, что бывал в Копенгагене, Берлине и во многих городах и ему там понравилось, однако Москва превосходит их всех по уровню комфорта и другим критериям. «Я много где не был, но много где и был, поэтому могу с уверенностью выразить свое личное мнение, что Москва на данный момент для меня город, близкий к идеальному. Если привести какие-то критерии к общему знаменателю, то для меня это максимально комфортное место», — добавил он. Среди преимуществ Москвы Ворожцов назвал большое количество музеев, выставок, парков, секций и других мест для досуга. Актер также обратил внимание на то, что за последние десять лет город похорошел, в том числе благодаря тому, что в центре убрали ларьки и киоски, из-за чего столица перестала быть похожа на «базар-вокзал». Что касается жителей, то Ворожцов считает, что особых различий между москвичами и жителями других городов нет, поскольку столицу населяют разные люди, однако предполагает, что жители столицы «сами становятся похожими на это место — масштабными, разнообразными и контрастными».

Ранее в январе режиссер Алена Званцова заявила, что еда в Москве вкуснее, чем в Берлине и Риме.