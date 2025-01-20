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12:18, 20 января 2025Экономика

Известный российский режиссер назвала преимущества Москвы перед Берлином и Римом

Режиссер Алена Званцова заявила, что еда в Москве лучше, чем в Берлине и Риме
Полина Кислицына (Редактор)
Алёна Званцова

Алёна Званцова. Кадр: Кинопроект CAST / YouTube

Известный российский режиссер и сценарист Алена Званцова заявила, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Римом и Берлином. Их она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам сценариста сериала «Оттепель», московская еда вкуснее, чем в зарубежных мегаполисах. Кроме того, Званцова отметила развитый сервис ночью: можно при необходимости «куда-то поехать, что-то купить, где-то ночью поужинать». «А еще аэропорты, продолжающие в полный рост функционировать ночью, в отличие, например, от аэропорта Венеции, — это прямо хорошо!» — добавила режиссер. Между тем, подчеркнула она, Рим похож на Москву. «Где-нибудь в районе Тибра, замка Сант-Анджело и вовсе кажется, что сейчас выйдешь к метро «Библиотека имени Ленина», — считает Званцова.

Что касается Москвы, то сценарист отметила, что не хотела бы ничего в ней менять. Единственное, чего ей не хватает в городе, — моря. За десять лет, рассказала Званцова, центр столицы стал «прямо фантастическим»: чистым, красивым и удобным. По ее мнению, урбанистика в городе в последние годы на высоте, жителям и гостям доступны большое количество зон отдыха, прогулочных зон, город стал более зеленым. Помимо этого, режиссер обратила внимание на наличие электробусов, комфортного и чистого метро и платных парковок, которые помогают разгрузить город.

Ранее в январе поэт Василевский заявил, что такси и доставка в Москве лучше, чем в Нью-Йорке.

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