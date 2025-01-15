Известный российский поэт назвал главные преимущества Москвы перед Нью-Йорком

Поэт Василевский заявил, что такси и доставка в Москве лучше, чем в Нью-Йорке

Известный российский поэт, главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский заявил, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Нью-Йорком, Берлином, Парижем, Лондоном и другими зарубежными городами. Их он назвал в интервью «Москвич Mag».

В первую очередь Василевский обратил внимание на хорошо развитую в Москве систему общественного транспорта. Он добавил, что такси и сервис доставки в российской столице «с высокой вероятностью лучше», чем в сравнимых с ней зарубежных мегаполисах.

Изменения, которые произошли в Москве за последние десять лет, поэт оценил по большей части положительно. «После 1990-х годов мне стало нравиться почти все, что вымыто, покрашено, отремонтировано. Нравится, что провода загнали под землю, что относительно мало рекламы, хорошая подсветка и прочее», — высказал свое мнение главред «Нового мира».

Ранее в январе актер Андрей Максимов отметил, что у Москвы есть свой характер и она влияет на жителей.