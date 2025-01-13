Звезда «Слова пацана» назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

Актер Андрей Максимов заявил, что москвичи живут в колоссальном темпе

Звезда сериала «Слово пацана» Андрей Максимов отметил, что у Москвы есть свой характер и она влияет на горожан. Главное отличие москвичей от жителей других городов он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам актера, российская столица отличается бешеной скоростью. «Благодаря работе в театре и гастролям по России я заметил, что москвичи живут в колоссальном темпе. Мне кажется, что люди в Москве более быстрые и живут в постоянном движении», — заявил Максимов.

Он добавил, что предпочитает Москву всем другим городам и считает ее прекрасной, особенно в праздники. Своим любимым районом города артист назвал Патриаршие пруды, где сейчас живет, за счет пешей доступности работы и дома.

Ранее актер Олег Чугунов указал, что москвичи иначе по сравнению с приезжими смотрят на город и так органично чувствуют себя в своем сумасшедшем ритме, что их видно сразу.