Звезда «Майора Грома» назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

Актер Олег Чугунов: москвичи отличаются от жителей других городов темпом жизни

Звезда фильма «Майор Гром» Олег Чугунов отметил, что москвичи отличаются от жителей других городов главным образом своим темпом жизни. Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Я, как коренной петербуржец, могу сказать только одно: у москвичей другой темп жизни, другое отношение к городу. В основном же все в столицу приезжают строить карьеру, достигать определенных высот… А москвичи как-то так органично двигаются в своем сумасшедшем ритме, что их сразу видно. Они совершенно по-другому смотрят на город, знают все улочки и самые неочевидные места», — считает 20-летний актер. Своим любимым районом города в связи со странным, по своим словам, музыкальным вкусом он назвал Лефортово.

Отвечая на вопрос о преимуществах Москвы перед другими городами, Чугунов признался, что ему было сложно отслеживать последние изменения в городе, поскольку в столице он встретил свою любовь. Между тем он добавил, что в Москве ему не хватает своей квартиры и он хотел бы это изменить.

Ранее в декабре певица Екатерина Семенова заявила, что переехавшие в Москву люди отличаются от коренных жителей необходимостью бороться за место в городе.