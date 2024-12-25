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08:15, 25 декабря 2024Экономика

Звезда «Майора Грома» назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

Актер Олег Чугунов: москвичи отличаются от жителей других городов темпом жизни
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда фильма «Майор Гром» Олег Чугунов отметил, что москвичи отличаются от жителей других городов главным образом своим темпом жизни. Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Я, как коренной петербуржец, могу сказать только одно: у москвичей другой темп жизни, другое отношение к городу. В основном же все в столицу приезжают строить карьеру, достигать определенных высот… А москвичи как-то так органично двигаются в своем сумасшедшем ритме, что их сразу видно. Они совершенно по-другому смотрят на город, знают все улочки и самые неочевидные места», — считает 20-летний актер. Своим любимым районом города в связи со странным, по своим словам, музыкальным вкусом он назвал Лефортово.

Отвечая на вопрос о преимуществах Москвы перед другими городами, Чугунов признался, что ему было сложно отслеживать последние изменения в городе, поскольку в столице он встретил свою любовь. Между тем он добавил, что в Москве ему не хватает своей квартиры и он хотел бы это изменить.

Ранее в декабре певица Екатерина Семенова заявила, что переехавшие в Москву люди отличаются от коренных жителей необходимостью бороться за место в городе.

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