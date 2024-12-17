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12:21, 17 декабря 2024Экономика

Известная певица назвала главное отличие москвичей от приезжих

Певица Семенова: приезжим в Москве приходится бороться
Александра Качан (Редактор)
Екатерина Семенова

Екатерина Семенова. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Переехавшие в Москву люди отличаются от коренных жителей необходимостью бороться за место в городе. Такое отличие москвичей от приезжих назвала певица Екатерина Семенова в беседе с «Москвич MAG».

Она отметила, что сама является коренной москвичкой. По наблюдениям артистки, жители других городов приезжают в столицу завоевывать различные позиции — они едут за карьерой, деньгами, отношениями. Из-за этого им приходится больше стараться, в то время как москвичи уже имеют собственное жилье и просто живут.

«А приезжие, они не то чтобы завоеватели. Они в борьбе все время, поэтому они немного другие, даже те, которые уже 30-40 лет живут в Москве», — объяснила Семенова. Она добавила, что приезжие люди жестче и обладают пробивными качествами.

Ранее актриса Анна Азарова сравнила Москву с европейской столицей. Она призналась, что любит Москву и одобряет последние изменения в городе.

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