Известная российская актриса сравнила Москву с европейской столицей

Актриса Анна Азарова: Москва стала очень похожа на европейскую столицу

Известная российская актриса Анна Азарова сравнила Москву с европейской столицей в беседе с журналом «Москвич Mag».

Артистка, снимавшаяся в сериале «Жизнь по вызову» и российской версии «Постучись в мою дверь», призналась, что безумно любит Москву. «Особенно полюбила, когда город начал меняться и стал очень похож на европейскую столицу. Здесь есть все, и даже больше», — убеждена она. Азарова также отметила, что за последние 10 лет по Москве стало удобнее и быстрее передвигаться за счет появления новых развязок, скоростных дорог, «эстакад над эстакадой, мостов над мостом».

«Все это, конечно, ускорило передвижение, особенно если ехать куда-то не в центр, а чуть за город. Но у меня топографический кретинизм, для меня это очень сложно, мне было намного проще проехать через город. Поэтому я часто проезжаю мимо, но это нельзя назвать минусом, это мой внутренний косяк, с которым мне сложно жить, на самом деле», — добавила актриса.

Ранее в декабре композитор Игорь Яковенко заявил, что система услуг в Москве отличается большим удобством, чем в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине и других мегаполисах.