Известный российский композитор назвал главные преимущества Москвы перед Нью-Йорком

Композитор Игорь Яковенко: система услуг в Москве удобнее, чем в Нью-Йорке

Известный российский композитор Игорь Яковенко рассказал, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Нью-Йорком, Берлином, Парижем, Лондоном и другими зарубежными городами. Их он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

В первую очередь пианист обратил внимание на удачные транспортные решения российской столицы, в частности кольцевую планировку города, уточнив, что подобная система сохраняется и в метро. «Я не видел такого ни в Лондоне, ни в Берлине, ни в Нью-Йорке. Очень удобная система услуг: такси, доставка, маркетплейсы. Я какое-то время жил в Италии и немало путешествовал, есть с чем сравнить», — отметил Яковенко. Кроме того, композитор указал, что в Москве у него присутствует базовое ощущение безопасности.

Ранее режиссер Владимир Алеников отметил, что за последние 10 лет в столице произошел ряд заметных изменений. Среди них он выделил появление большого количества новых газонов, цветов и велосипедных дорожек.