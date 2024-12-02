Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:03, 2 декабря 2024Экономика

Известный режиссер рассказал об изменениях в Москве

Режиссер Алеников рассказал, что в Москве стало больше цветов и новых газонов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Москве за последние 10 лет произошли заметные изменения. О них рассказал известный советский и российский режиссер Владимир Алеников в разговоре с журналом «Москвич Mag».

По его словам, за последние десять лет некоторые вещи в столице изменились в лучшую сторону. Среди них режиссер выделил появление большого количества новых газонов, цветов и велосипедных дорожек. Помимо этого, Алеников ответил на вопрос, чем москвичи отличаются от жителей других городов. «Мне кажется, москвичи меньше улыбаются», — отметил он, добавив, что причиной этому является занятость и погруженность жителей столицы в дела.

В ноябре народный артист Николай Цискаридзе заявил, что Москва чище многих зарубежных столиц.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ловим, поджигаем, уничтожаем». Боец Орел рассказал об атаках ВСУ в Курской области с большим количеством техники НАТО

      Раскрыты получатели «налогового кэшбека» от государства среди россиян

      Россияне рассказали о ссорах на работе из-за графика отпусков

      В российском регионе возобновили расследование дела о пропавших 20 лет назад детях

      Байден спас своего сына от длительного тюремного срока

      Топ-модель показала фото в откровенном боди

      В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу

      В российском регионе неизвестный изнасиловал и измучил собаку

      Россиянин описал девушек на Кубе фразой «охотятся на белых мужиков»

      Выявлена причина загадочного астрофизического явления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше