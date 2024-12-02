Известный режиссер рассказал об изменениях в Москве

Режиссер Алеников рассказал, что в Москве стало больше цветов и новых газонов

В Москве за последние 10 лет произошли заметные изменения. О них рассказал известный советский и российский режиссер Владимир Алеников в разговоре с журналом «Москвич Mag».

По его словам, за последние десять лет некоторые вещи в столице изменились в лучшую сторону. Среди них режиссер выделил появление большого количества новых газонов, цветов и велосипедных дорожек. Помимо этого, Алеников ответил на вопрос, чем москвичи отличаются от жителей других городов. «Мне кажется, москвичи меньше улыбаются», — отметил он, добавив, что причиной этому является занятость и погруженность жителей столицы в дела.

В ноябре народный артист Николай Цискаридзе заявил, что Москва чище многих зарубежных столиц.