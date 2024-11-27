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12:21, 27 ноября 2024Экономика

Цискаридзе назвал преимущество Москвы перед зарубежными столицами

Николай Цискаридзе заявил, что Москва чище многих зарубежных столиц
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Народный артист, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что у Москвы есть большое преимущество перед зарубежными столицами. Он назвал его в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам артиста балета, за последние годы столица стала чище. «Москва — чистый город. По сравнению со многими мировыми столицами, где мне приходится бывать, могу сказать, что Москву очень сильно убирают», — отметил Цискаридзе.

Народный артист также ответил на вопрос о том, что бы он хотел изменить в российской столице. Цискаридзе убежден, что въезд в центр Москвы стоит сделать платным, как в Лондоне, чтобы дополнительно разгрузить улицы. При этом он добавил, что в городе ему всего хватает.

Ранее в ноябре музыкант Лео Канделаки похвалил москвичей за простоту.

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