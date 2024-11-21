Известный российский музыкант похвалил москвичей за простоту

Музыкант Лео Канделаки заявил, что коренные москвичи — простые люди

Известный российский музыкант Лео Канделаки, сын журналиста и продюсера Тины Канделаки, похвалил москвичей за простоту. Свое мнение о жителях столицы он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Канделаки ответил на вопрос о том, чем москвичи отличаются от жителей других городов. По словам музыканта, никаких особых различий между ними нет. «В этом вопросе есть доля провокации. (...) Единственное, на что я обратил внимание — коренные москвичи не выглядят так, как их описывают в стереотипах. Это весьма простые люди, без ярлыка на лбу», — заявил он.

Музыкант также рассказал, что благодаря изменениям, произошедшим в последние десятилетия, Москва стала все больше походить на город из научной фантастики. «К хорошему быстро привыкаешь, в любом другом городе сложно встретить такой же уровень комфорта», — заключил Канделаки.

Ранее в ноябре актер Гела Месхи отметил, что считает Москву своим самым любимым городом в мире.