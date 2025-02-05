Известный галерист назвал европейские столицы провинциальными по сравнению с Москвой

Галерист Попов: По сравнению с Москвой столицы Европы выглядят провинциальными

Известный российский галерист и искусствовед Сергей Попов заявил, что европейские столицы выглядят провинциальными по сравнению с Москвой. Таковыми он их назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

Основатель галереи pop/off/art подчеркнул, что Москва выгодно выделяется на фоне европейских мегаполисов передовым транспортом, платежными системами, а также хорошим уровнем сервиса, особенно банковского. «В Париже, например, банки — это просто истязание. В Цюрихе, одном из самых комфортных и безопасных городов Европы, нормально перекусить — непростая задача. Здесь же почти все работает круглосуточно, везде снуют курьеры. Москва в этом смысле чудовищно недооценена в мировом масштабе. И давайте не сравнивать только с европейскими городами. По размерам мы в одном ряду с крупнейшими городами Азии. Но Стамбул в сравнении с Москвой стремная деревня. Про Дели я вообще молчу», — считает Попов.

Он добавил, что за последние 10 лет в российской столице стало больше парков и зелени, а также улучшилась транспортная доступность между отдаленными от центра районами и с Подмосковьем.

Искусствовед также ответил на вопрос, чем главным образом москвичи отличаются от жителей других городов. Первое, на что он обратил внимание, — жители столицы стараются стильно одеваться, однако по-настоящему аутентичных горожан не так много. «Москва — это плавильный котел русскоговорящих, новый Нью-Йорк севера. Здесь интересно именно то, что люди приезжают из разных городов, стран и быстро становятся москвичами, привнося что-то новое в городской вайб. Аутентичные москвичи на фоне остальных кажутся не такими суетными, более укорененными», — отметил Попов.

Ранее директор парка Горького Елена Лупина заявила, что заявила, что у москвичей есть свой акцент.