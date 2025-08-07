Популярная певица рассказала о переезде в Москву

Певица Дайнеко рассказала, что посчитала судьбой благополучный переезд в Москву

Популярная российская певица Виктория Дайнеко поделилась воспоминаниями о переезде в Москву в интервью журналу «Телепрограмма».

По словам артистки, смена локации обошлась без ночей на улице и других трудностей. «Мой переезд в Москву сложился очень благополучно. В связи с этим я подумала, что это настоящая судьба. Потому что когда у тебя слишком много препятствий на пути, возможно, ты идешь не той дорогой, не в ту сторону», — убеждена звезда.

