Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:58, 7 августа 2025Экономика

Популярная певица рассказала о переезде в Москву

Певица Дайнеко рассказала, что посчитала судьбой благополучный переезд в Москву
Полина Кислицына (Редактор)

Популярная российская певица Виктория Дайнеко поделилась воспоминаниями о переезде в Москву в интервью журналу «Телепрограмма».

По словам артистки, смена локации обошлась без ночей на улице и других трудностей. «Мой переезд в Москву сложился очень благополучно. В связи с этим я подумала, что это настоящая судьба. Потому что когда у тебя слишком много препятствий на пути, возможно, ты идешь не той дорогой, не в ту сторону», — убеждена звезда.

Ранее блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила, что считает Москву самым прекрасным городом на Земле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал условия встречи с Путиным

    25 лет назад в Москве прогремел взрыв в переходе под Пушкинской площадью. Почему организаторов страшного теракта не смогли найти?

    Популярная певица рассказала о переезде в Москву

    Сервис Max согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре «Госуслуг»

    Стало известно о начале новой украинской атаки на российские аэродромы

    Трамп назвал способного добиться прекращения огня на Украине политика

    Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

    Милонов призвал запретить строительство «живопырок»

    На Западе назвали причину желания Зеленского встретиться с Путиным

    Трамп высказался о введении санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости