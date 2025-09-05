Популярный американский рэпер назвал Москву прекрасным городом

Рэпер Busta Rhymes во время концерта в России назвал Москву прекрасным городом

Популярный американский исполнитель Busta Rhymes (настоящее имя — Тревор Джордж Смит-младший) заявил, что считает Москву прекрасным городом. Свое мнение он высказал в ходе концерта в России, его слова передает RTVI.

«У меня был большой перерыв, я долго не был в Москве, и очень рад, что снова сюда приехал. Москва — прекрасный город, здесь замечательные люди», — отметил рэпер. Обладатель 11 премий «Грэмми» исполнил на фестивале «Проекция» в кинопарке «Москино» свои хиты и совместные треки с другими всемирно известными звездами, такими как Мэрайя Кэри и Джанет Джексон, которые были представлены в формате голограмм на главном экране.

Концерт Busta Rhymes в российской столице состоялся 31 августа 2025 года. В предыдущий раз он выступал в Москве в 2016 году.