19:33, 18 августа 2025

Еще один легендарный американский рэпер выступит в Москве

Известный американский рэпер Busta Rhymes выступит на фестивале в Москве
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский рэпер Тревор Джордж Смит — младший, известный под псевдонимом Busta Rhymes, выступит на фестивале «Проекция» в кинопарке «Москино» в Москве. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Известно, что звезда хип-хопа выйдет на сцену 31 августа. Его выступление дополнится масштабными световыми инсталляциями, которые превратят пространство в «живое цифровое полотно». Рядом со сценой также появится арт-объект — самолет с динамической подсветкой.

Раймс имеет 11 номинаций на престижную музыкальную премию «Грэмми»: за лучшее сольное рэп-исполнение, лучший альбом в жанре, а также лучшую песню.

Ранее стало известно, что американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) избил охранника на своем концерте в Сочи. Сообщается, что артист запрыгнул на плечи охраняющего сцену Искандера Черкесова, а затем несколько раз ударил его по голове и щекам рукой. Охранник пронес рэпера по залу и отпустил.

