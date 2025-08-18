Еще один легендарный американский рэпер выступит в Москве

Американский рэпер Тревор Джордж Смит — младший, известный под псевдонимом Busta Rhymes, выступит на фестивале «Проекция» в кинопарке «Москино» в Москве. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Известно, что звезда хип-хопа выйдет на сцену 31 августа. Его выступление дополнится масштабными световыми инсталляциями, которые превратят пространство в «живое цифровое полотно». Рядом со сценой также появится арт-объект — самолет с динамической подсветкой.

Раймс имеет 11 номинаций на престижную музыкальную премию «Грэмми»: за лучшее сольное рэп-исполнение, лучший альбом в жанре, а также лучшую песню.

