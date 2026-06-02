Раскрыты последствия ограничения ввоза нескольких видов продовольствия из Армении в Россию

Экономист Беляев: Запрет на ввоз продукции из Армении может стать чувствительной мерой

Временный запрет на ввоз в Россию семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении может оказаться чувствительной мерой для Еревана, учитывая, что эти товары дополняют более продолжительный ряд запретов, которые были введены ранее, заявил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Россельхознадзор ранее временно запретил ввоз в Россию еще нескольких видов продовольствия из Армении. На сей раз под запрет попали семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты из Армении. Речь идет как о произведенной на территории постсоветской республики продукции, так и о ее транзите через территорию страны.

«Для Армении это, конечно, мера чувствительная. Может быть, не конкретно эти товары, но дело в том, что они дополняют более продолжительный ряд запретов, которые были введены до того. Это косточковые продукции, томаты, минеральная вода "Джермук", армянские вина. Мы понимаем, что сейчас эта внешнеторговая политика России по отношению к Армении направлена на то, чтобы ограничивать ввоз сельскохозяйственной продукции из Армении», — сказал Беляев.

Экономист подчеркнул, что Россия являлась и до сих пор является для Армении главным внешнеторговым партнером.

«Насколько ей [Армении] удастся переориентироваться на западноевропейский рынок? Хотя они заявляли о том, что к концу года собираются увеличить оборот в 4-5 раз, это покажет только время. На мой взгляд, ресурсов для этого не так много, хотя в стоимостном отношении, если база там была невысокая, то относительные показатели, похожие на эту заявку, могут и получиться. Но дальше уже дело не пойдет», — отметил Беляев.

Ранее ведомство ввело временные ограничения в отношении поставок минеральной воды «Джермук», косточковых плодов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов. С 2 июня Армению также обязали приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию.