11:04, 18 марта 2026Культура

Долина раскрыла способ защиты от мошенников

Долина заблокировала звонки с незнакомых номеров после скандала с квартирой
Ольга Коровина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что стала осторожнее пользоваться телефоном после столкновения с мошенниками. Ее слова приводит KP.RU.

Исполнительница допустила, что ей до сих пор могут поступать угрозы, однако теперь ее это «не интересует». «Я поставила серьезные программы, которые блокируют звонки и сообщения с незнакомых номеров», — призналась Долина.

Артистка добавила, что на фоне скандала с квартирой многие люди оказали ей поддержку. Она назвала случившееся полезным опытом и испытанием, которое «послал Господь». «Я выдержала его, я с ним справилась. И еще раз благодарю всех, кто меня поддержал», — подчеркнула певица.

Ранее директор Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал новый иск певицы к мошенникам. Он заявил, что молодежь активно поддерживает артистку в социальных сетях, однако это не значит, что нужно «бросить уголовные процессы».

