Директор Долиной поблагодарил россиян за поддержку певицы

Директор Долиной Пудовкин: Молодежь поддерживает певицу в социальных сетях

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал новый иск певицы к мошенникам. Его слова передает РИА Новости.

Представитель Долиной подчеркнул, что его особенно радует поддержка молодежи, которая ощущается в социальных сетях. В частности он сообщил, что созданные молодыми людьми видео «разрывают TikTok».

«Это настоящая любовь и поддержка. Но это не означает, что надо бросить уголовные процессы», — отметил Пудовкин.

Ранее сообщалось, что Балашихинский суд Москвы рассмотрит иск Ларисы Долиной, потребовавшей возмещения имущественного вреда на сумму более 176 миллионов рублей. Иски поданы к Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Надежде Цырульниковой, которые признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению юриста Александра Хаминского, артистка выиграет гражданский иск против участников мошеннической схемы, однако вряд ли получит компенсацию.