Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:15, 17 марта 2026

Директор Долиной поблагодарил россиян за поддержку певицы

Ольга Коровина
Лариса Долина. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал новый иск певицы к мошенникам. Его слова передает РИА Новости.

Представитель Долиной подчеркнул, что его особенно радует поддержка молодежи, которая ощущается в социальных сетях. В частности он сообщил, что созданные молодыми людьми видео «разрывают TikTok».

«Это настоящая любовь и поддержка. Но это не означает, что надо бросить уголовные процессы», — отметил Пудовкин.

Ранее сообщалось, что Балашихинский суд Москвы рассмотрит иск Ларисы Долиной, потребовавшей возмещения имущественного вреда на сумму более 176 миллионов рублей. Иски поданы к Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Надежде Цырульниковой, которые признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению юриста Александра Хаминского, артистка выиграет гражданский иск против участников мошеннической схемы, однако вряд ли получит компенсацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

    Тяжелораненный россиянин оказался связан с полицией

    В России прокуратура вступилась за лишенного за пьяную езду водителя

    Раскрыта схема хищения миллионов рублей у предприятий ОПК

    Депутат Госдумы назвал позицию Турции по Крыму близорукой

    Оставшуюся у Глуховского в Москве квартиру арестовали

    Директор Долиной поблагодарил россиян за поддержку певицы

    Россиянки признались в нежелании готовить в отпуске

    Жених заболевшей раком Лерчек ответил не верящим в ее диагноз

    Раскрыты новые подробности о поисках последнего из трех пропавших детей под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok