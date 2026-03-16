Долина потребовала 176 миллионов рублей

12:57, 16 марта 2026Силовые структуры

Лариса Долина потребовала 176 млн рублей от обманувших ее мошенников
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Балашихинский суд Москвы рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной, потребовавшей возмещение имущественного вреда на сумму более 176 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Иски поданы к Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Надежде Цырульниковой, которые признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что они входили в состав ОПГ, вымогавшей деньги у россиян от лица сотрудников полиции и банков. Их жертвой, в том числе, стала Лариса Долина — певицу убедили оформить якобы фиктивную сделку с квартирой и перевести деньги на «безопасные счета». Ущерб составил более 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что экс-директора «Фонда Валерия Гергиева» Игоря Зотова приговорили к 14 годам колонии.

