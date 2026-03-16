Долина потребовала 176 миллионов рублей

Балашихинский суд Москвы рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной, потребовавшей возмещение имущественного вреда на сумму более 176 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Иски поданы к Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Надежде Цырульниковой, которые признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что они входили в состав ОПГ, вымогавшей деньги у россиян от лица сотрудников полиции и банков. Их жертвой, в том числе, стала Лариса Долина — певицу убедили оформить якобы фиктивную сделку с квартирой и перевести деньги на «безопасные счета». Ущерб составил более 300 миллионов рублей.
