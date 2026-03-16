Долина потребовала 176 миллионов рублей

Лариса Долина потребовала 176 млн рублей от обманувших ее мошенников

Балашихинский суд Москвы рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной, потребовавшей возмещение имущественного вреда на сумму более 176 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Иски поданы к Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Надежде Цырульниковой, которые признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что они входили в состав ОПГ, вымогавшей деньги у россиян от лица сотрудников полиции и банков. Их жертвой, в том числе, стала Лариса Долина — певицу убедили оформить якобы фиктивную сделку с квартирой и перевести деньги на «безопасные счета». Ущерб составил более 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что экс-директора «Фонда Валерия Гергиева» Игоря Зотова приговорили к 14 годам колонии.